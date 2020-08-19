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Газета "Кишиневские новости"

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На Украине узнали о тайнах московского метро

19 августа
14:36 2020
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Известный блогер Андрей Пыж с российским и украинским паспортами за незаконное получение доступа к гостайне и передаче этой информации Киеву арестован Мещанским судом Москвы, сообщает ТАСС.  

По словам источника агентства, правоохранительные органы уже давно отслеживали действия блогера. «Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ. Эти сведения относятся к гостайне», – отметил источник агентства. Пыж известен тем, что снимает в разных странах сюжеты о крупных заброшенных объектах и рассказывает об этом в своем блоге. У него свыше 830 тысяч подписчиков.

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