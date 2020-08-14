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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 августа 29483 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 августа 29483 зараженных
14 августа
22:51 2020
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К вечеру 14 августа в Молдове зарегистрированы 396 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 22 – в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2359, из них первичных – 1850, а повторных 509.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 29483 человека, в том числе в Приднестровье – 1669.

Из 396 новых случаев на сегодняшний день 25 – это медицинские работники, в том числе: врачи -9, медсестры – 15, вспомогательный персонал -1.

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