К вечеру 14 августа в Молдове зарегистрированы 396 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 22 – в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2359, из них первичных – 1850, а повторных 509.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 29483 человека, в том числе в Приднестровье – 1669.

Из 396 новых случаев на сегодняшний день 25 – это медицинские работники, в том числе: врачи -9, медсестры – 15, вспомогательный персонал -1.