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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 августа 884 смерти

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 августа 884 смерти
14 августа
22:46 2020
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В течение прошедшего дня, 14 августа, зарегистрированы еще 6 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 86-летний мужчина из Кишинева, 67-летняя женщина из Кишинева, 57-летний мужчина из района Шолдэнешть, 65-летний мужчина из Сорок, 76-летняя женщина из Каларашского района, 66 –летний врач из Чимишлии. На вечер 14 августа 20556 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 884 человека умерли от инфекции.

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