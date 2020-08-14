В течение прошедшего дня, 14 августа, зарегистрированы еще 6 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 86-летний мужчина из Кишинева, 67-летняя женщина из Кишинева, 57-летний мужчина из района Шолдэнешть, 65-летний мужчина из Сорок, 76-летняя женщина из Каларашского района, 66 –летний врач из Чимишлии. На вечер 14 августа 20556 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 884 человека умерли от инфекции.