Известный астролог Павел Глоба рассказал, что приготовили выходные 15-16 августа четырем знакам зодиака. Об этом написал портал v-kosmose

Выходные каждый из нас проводит по-своему. Одни отдыхают на всю катушку, набираясь сил на грядущую рабочую неделю. Другие предпочитают смену активности, проводя выходные на огороде или под капотом любимого авто. Ну а для кого-то рабочая неделя продолжается и в субботу, и в воскресенье, правда в более легком ритме.

Так кому ждать судьбоносных перемен и при каких условиях они будут возможны?

ОВЕН

Один из самых активных знаков зодиака погряз в обыденных делах и заскучал без приключений. Хочется расслабиться, отвлечься – душа просит праздника! Но астролог настоятельно рекомендует активную трудотерапию: возьмите новый проект или заказ, а может быть засядьте за исправление прошлых «проколов» в своей работе. Вселенная подарит вам возможность сделать новый шаг в карьере. Не упустите свой шанс – вознаграждение будет щедрым!

РАК

У представителей этого знака появится возможность изменить будущее! Хоть Раки и не любят резких движений, но в эти два дня появляется реальный шанс изменить те аспекты жизни, которые вызывают недовольство. Астролог советует провести парочку часов наедине с собой и разобраться, чего вы хотите от жизни на данном этапе. Как поймете, смело меняйте модель поведения, ставьте новые цели, отсейте лишнее и расставляйте по-новому приоритеты!

ДЕВА

Сделать новый вираж в жизни, выйти на новую высоту в эти выходные могут представители знака Дева. Астролог советует выходные посвятить собственному проекту или просчитать всё необходимое для начала собственного бизнеса. Отправляйтесь туда, где можно пообщаться с влиятельными и опытными в сфере ваших интересов людьми. Вам некоторое время придется поглощать нужную информацию в огромных количествах. Очень скоро это принесет потрясающие плоды!

СКОРПИОН

Полные сил, умные и энергичные Скорпионы в эти выходные получат ровно то, что ими будет заслужено. Известный астролог рекомендует взяться за сложный проект, проявить инициативу и показать всем, на что способны. Никакой жалости к себе, только максимальная выкладка и полная концентрация на работе. Помните! Награда найдёт только героя! А у вас появится шанс и карьерную степень преодолеть, утвердившись в новой должности, и все полагающиеся плюшки получить!