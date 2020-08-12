Засуха затронула значительную часть сельскохозяйственных культур страны, но это не повлияет на продовольственную безопасность Республики Молдова. Соответствующее заявление сделал президент Игорь Додон в ходе брифинга для прессы по итогам заседания Высшего совета безопасности, сообщает actualitati.md.

Игорь Додон также пояснил, что государство выделит еще не менее 300 миллионов леев на поддержку фермеров, пострадавших от засухи.

«В этом году фонд поддержки сельского хозяйства составляет 1 миллиард 100 миллионов леев с увеличением на 200 миллионов. Мы поговорили с коллегами из правительства, и около 300 миллионов леев будет выделено дополнительно из собственных средств. Безусловно, это будет необходимая поддержка для всех категорий пострадавших культур», – сказал глава государства.

Игорь Додон также заявил, что власти заручились поддержкой внешних партнеров для получения средств поддержки фермеров.

«Мы обратились к нашим внешним партнерам. Надеемся получить дизельное топливо в дар от Российской Федерации. Мы также решили подать заявку на получение специального кредита от Всемирного банка. Мы решили открыть специальный счет, куда каждый может прийти с поддержкой пострадавших от засухи», – сказал президент.

Глава государства добавил, что блокирование дорог не выход из ситуации.

Напоминаем, что ситуация в области сельского хозяйства, поддержка местных фермеров и эпидемиологическая ситуация в стране были наиболее важными темами, затронутыми на последнем заседании правящей коалиции ПСРМ-ДПМ с участием премьер-министра Иона Кику и президента Игоря Додона.

Во время встречи премьер-министр Ион Кику сказал, что исполнительная власть работает над окончательной оценкой ущерба в этом секторе и позже окажет дополнительную поддержку фермерам.

Во вторник в результате диалога депутатов ПСРМ, ДПМ, ПДС, ППДП была создана рабочая группа по поиску решений для фермеров.

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