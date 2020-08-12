Только в этом году властям уже удалось взыскать и изъять 6,3 млрд леев, выведенных из банковской системы страны, заявил президент по окончании заседания Совета безопасности, уточнив, что эти деньги поступают только из источников в стране.

«Общий ущерб, нанесенный государству в результате банковского мошенничества, составляет 13,3 млрд леев. Властям удалось взыскать 6,3 млрд леев, что вдвое больше, чем в начале года. На счет НБМ уже перечислено 2,5 млрд леев и арестовано 3,8 млрд леев. Уточняю, речь идет только о внутренних источниках», – сказал глава государства.

Игорь Додон добавил, что идет существенная активизация усилий по взысканию денег за рубежом.

«У нас есть 51 запрос о взыскании денег из-за границы, и в ближайшее время мы начнем арестовывать активы за рубежом, наличные деньги на сотни миллионов долларов», – сказал Игорь Додон.

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