Все дело оказалось в том, под каким углом лезвие соприкасается с волосами

Исследователи Массачусетского технологического института выяснили, почему такой мягкий материал, как волосы, оказался способен быстро затуплять твердую сталь. Рассматривая лезвия в электронный микроскоп, ученые обратили внимание, что сталь повреждается лишь на отдельных участках.

Причем повреждение не происходит, если бритва касается волос строго перпендикулярно. Если же угол соприкосновения меняется, лезвие оказывается между чешуек волоса, они-то и затупляют режущую поверхность. При всей кажущейся мягкости эти чешуйки оказались очень прочными.

Чтоб режущие инструменты служили дольше, сталь для их изготовления должна содержать меньше углерода, понижающего прочность. И это задача для металлургов, сообщает ТАСС.

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