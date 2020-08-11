Гаджет очень простой, но улучшает способность расширять словарный запас

В Питтсбургском университете разработали устройство в виде наушника. С его помощью стимулируется блуждающий нерв, в результате чего улучшается способность запоминать новые слова.

Англоязычных испытуемых, которые изучали один из самых сложных диалектов китайского языка, разделили на две группы. Одна пользовалась гаджетом, а вторая обходилась без него. Так вот члены первой группы расширяли свой словарный запас в среднем вдвое быстрее, чем участники второй группы. Да и тесты по итогам занятий первая группа сдала на 13% лучше.

Методика доказала свою эффективность, к тому же она безболезненна. В принципе стимуляция блуждающего нерва давно применяется в медицине для борьбы с различными заболеваниями. Но до сих пор устройство для стимуляции приходилось имплантировать. Новый же гаджет позволяет воздействовать на нерв неинвазивно, пишет «Daily Mail».

Читайте также: Свет счастливых звезд для 7 знаков зодиака с 10 по 20 августа

Что обещают звезды всем знакам зодиака 10 по 16 августа