Сегодня утром генеральный примар столицы Ион Чебан проинспектировал ход начавшихся ремонтных работ на улице Албишоара. Автовладельцы знают, что в этой части столицы уже многие годы во время проливных дождей проезжую часть затапливает так, что движение становится невозможным. Ревизия показала, что основная проблема связана с ливневой канализацией, часть сливов в которую были замурованы под асфальтом. Именно поэтому нынешние ремонтные работы начались с обустройства ливневки и установки бордюров. К сегодняшнему дню 1300 погонных метров бордюров демонтированы, и осуществляется их замена. Параллельно столичное предприятие «Lumteh» производит ревизию устаревшего освещения и монтирует современные экономные светодиодные лампы. У мостов и на перекрестках планируют установить дополнительные столбы уличного освещения. Все работы разбиты на 5 участков и будут вестись поэтапно, чтобы минимизировать неудобство для граждан, пользующихся общественным и личным транспортом. Ион Чебан принес свои извинения за временные трудности, но пояснил, что столь масштабные работы невозможно проводить иначе.

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