Россия отправила в штаб-квартиру Интерпола материалы об объявлении в международный розыск по линии данной организации молдавского политика, мэра города Бельцы Ренато Усатого. Ранее Тверской суд Москвы вынес решение о его заочном аресте. По версии СД МВД РФ, Усатый был участником мегапрачечной «Ландромат» и отмывал через нее сотни миллионов рублей команды КУМ (команда владела и ООО «КУМ»). Это сокращение от Андрей Крапивин (потом его сменил сын Алексей), Борис Ушерович, Валерий Маркелов. Это совладельцы ГК 1520, которые по подрядам получали гигантские средства от РЖД (Российские железные дороги).