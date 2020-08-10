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Газета "Кишиневские новости"

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Власти Молдовы готовят экстренные меры по поддержке агросектора

10 августа
23:06 2020
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Сегодня депутаты ПСРМ и ДПМ провели заседание правящей коалиции, в котором приняли участие премьер-министр и президент страны.

Обсуждалась ситуация в сельском хозяйстве, а также действия правительства по поддержке фермеров. Премьер-министр сообщил, что исполнительная власть работает над окончательной оценкой ущерба в агросекторе и по ее результатам выйдет с предложением о дополнительной поддержке. Глава кабинета министров уточнил, что намерен обратиться во Всемирный банк за экстренной ссудой для поддержки фермеров.

Депутаты ПСРМ и ДПМ отметили, что предложения парламентских фракций по этому поводу должны быть проанализированы и приняты во внимание правительством.

Парламентарии обсудили положение дел в борьбе с пандемией COVID-19. Приоритетное внимание было уделено возобновлению работы школ и детских садов. Участники заседания настаивают на обеспечении четких мер безопасности в учебных заведениях. Было решено, что ситуация в этой области будет внимательно отслеживаться и при необходимости будут приняты специальные меры.

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