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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: вечер 10 августа 850 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: вечер 10 августа 850 смертей от инфекции
10 августа
22:41 2020
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В течение прошедшего дня, 10 августа, зарегистрировано еще 5 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 75-летняя женщина из Комратского района, 57-летняя женщина из Штефан-Водэ, 62-летний мужчина из Криулянского района, 71-летняя женщина из Новоаненского района, 82-летний мужчина из Кишинева. На вечер 10 августа 19465 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 850 человек умерли от инфекции.

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