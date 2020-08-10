В последний путь проводили Юрия Хармелина

Проститься с создателем и бессменным руководителем Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз» пришло столько людей, сколько нечасто увидишь на проводах в последний путь даже самых высокопоставленных персон.

Отдать последний долг Человеку Театра пожелали искренние поклонники и друзья труппы, которые всегда любили и ценили Юрия Аркадьевича, восхищались и преклонялись перед талантом Мастера.

В их числе были президент Игорь Додон, министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров, генеральный примар Кишинева Ион Чебан, ректор Славянского университета и другие.

Выступая на траурной церемонии, глава государства сказал: «Я думаю, мы все понимаем – для всех нас, для Молдовы это очень серьезная потеря. Каждый раз, когда он возвращался после лечения, мы общались. Я ему говорил: «Держитесь!». А он отвечал: «Пока мы с вами не достроим здание театра, я никуда не уйду». Наша задача в его память сделать так, чтобы этот проект, проект всей его жизни, все-таки был реализован. Это нужно для Молдовы, для его памяти, для каждого из нас. Это была мечта его жизни. Он был настоящим патриотом и государственником. И это не пустые слова. Он был ценителем всего, что касается молдавской культуры. Спасибо ему за все то, что он сделал для нашего народа, для нашей страны. Спасибо его семье… Вечная ему память!».

Игорь Шаров отметил: «За тот короткий промежуток времени, что ему был отпущен, он создал главное детище своей жизни — театр «С улицы Роз», который носит его имя. Мне очень жаль, что он так и не успел получить Межгосударственную премию «Звезды Содружества». Месяц назад участники заседания Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ единогласно проголосовали за награждение Юрия Хармелина. Очень жаль, что он не успел увидеть спектакли, которые сейчас начались на открытой сцене и билеты на которые раскуплены до конца месяца. Жаль, что он не сможет продолжить многие задуманные и начатые проекты».

Ион Чебан напомнил, что Юрий Хармелин был, кроме всего прочего, муниципальным советником, горячо переживавшим за все, что происходит в столице, и добавил: «Это было не просто сотрудничество. Он был другом, товарищем, соратником. Он всегда говорил мне: «Все получится. Хороших людей больше, чем плохих. Надо просто работать». Я знаю, что его творчество живет. И будет жить. Мы все должны сделать все возможное и от нас зависящее, чтобы его идеи и его мечты воплотились в конечном итоге — и здание театра существовало».

Заслуженный артист Молдовы Василий Павленко, воспитанник Юрия Хармелина, принявший бразды художественного руководства театром, напомнил, что Юрий Аркадьевич постоянно говорил актерам: «Вы всегда должны работать, что бы ни происходило, – беда, снег, ураган, землетрясение». И заверил своего Учителя и всех собравшихся: «Мы будем работать, как работали».

Теплые слова о Юрии Аркадьевиче сказали Татьяна Млечко и исполняющая обязанности директора Театрального лицея – еще одного любимого детища Хармелина, основанного им четверть века назад Наталья Высотина. Свои соболезнования выразил в письме, адресованном коллективу театра председатель Союза театральный деятелей России, народный артист РФ Александр Калягин: «Он жил театром, всю свою любовь к делу, свой талант, мастерство передавал артистам и ученикам, которые верили ему безоговорочно, были преданы ему и театру «С улицы Роз». …Он сумел воплотить свою идею, создав театр, которому нет аналогов. Все эти годы театр знали в Кишиневе и далеко за пределами республики, как «театр Хармелина». Теперь это имя останется с ним навсегда. И очень важно, дорогие мои, чтобы вы смогли сохранить этот замечательный театр во имя его памяти».

В траурной церемонии приняли участие и военнослужащие Роты почетного караула. Они несли награды Юрия Хармелина – ордена «Gloria Muncii», Орден Республики, медаль Пушкина, множество венков – от президента, правительства, Министерства образования, культуры и исследований, родных и друзей из разных стран, коллектива Театрального лицея и отдельно от каждого класса. Провожали Юрия Аркадьевича Хармелина в последний путь аплодисментами, как и положено провожать людей Театра, и под звуки вальса из любимого спектакля Мастера – вахтанговской «Принцессы Турандот», ставшего музыкальной эмблемой Международного фестиваля «МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ».

И прежде, чем Юрий Аркадьевич навсегда покинул родной театр, гроб с его телом пронесли мимо недостроенного здания нового дома «Театра с улицы Роз» – как залог того, что этот дом в скором времени распахнет свои двери.

Похороны Юрия Хармелина состоялись на Центральном (Армянском) кладбище.

Елена Ройтбурд