Парламентская фракция ПСРМ открыта к предложению лидера ДПМ Павла Филипа начать диалог с парламентскими партиями по актуальным темам, включая и сложную ситуацию в сельском хозяйстве, а также меры по борьбе с COVID-19. Об этом в социальной сети сообщил лидер фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

«На предложение лидера ДПМ Павла Филипа начать диалог с парламентскими партиями по актуальным темам, включая и сложную ситуацию в сельском хозяйстве, а также о мерах по борьбе с COVID-19, заявляю, что ПСРМ готова к ведению таких дискуссий. Подчёркиваю, что ранее президент Игорь Додон приветствовал такой диалог, а парламентская фракция социалистов открыта к дискуссиям со здоровыми силами в парламенте», – написал Фуркулицэ.

Он также отметил, что формирование «открыто к общению с любой здоровой политической силой, которая выдвигает конструктивные предложения, включая и те, что касаются проведения свободных и корректных выборов». В то же время в ПСРМ исключают любой диалог с олигархическими партиями.

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