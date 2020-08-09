За пожаром в чешском городе Богумине, в котором погибли 11 человек, включая 3 детей, стоит месть любовника, сообщает журнал iDNES.

В субботу, 8 августа, в многоквартирном доме чешского города Богумин произошел пожар, который власти страны назвали самым страшным в истории Чехии. 6 человек погибли непосредственно в огне, еще пятеро скончались, после прыжка с 11-го этажа, совершенного в попытке спастись. 10 человек, включая двух пожарных и одного офицера полиции, получили ожоги.

В квартире отмечался семейный праздник, когда произошла трагедия. Очевидцы утверждают, что на месте был задержан мужчина, который спокойно признался в поджоге. За несколько минут до трагедии, он был замечен в подъезде с канистрой бензина. Полиция подтвердила задержание одного человека, однако развернутого комментария не давала.

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