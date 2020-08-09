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Газета "Кишиневские новости"

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В Камбодже дети платят мусором за уроки английского

В Камбодже дети платят мусором за уроки английского
09 августа
22:01 2020
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В Камбодже дети собирают пластиковый мусор, чтобы платить за уроки английского языка, сообщают ВВС.

Фотограф Кимленг Санг работал экскурсоводом в храмовом комплексе Ангкор-Ват в Камбодже, но, когда мир накрыла пандемия, и количество туристов значительно сократилось, Сангу пришлось искать, чем себя занять. Свободное время экскурсовод решил потратить на обучение местных детей английскому языку. В качестве платы он берет пустые бутылки и прочий пластиковый мусор. На своих уроках Санг также рассказывает детям о проблеме загрязнения окружающей среды.

«Я просто понимаю, что здесь, в Камбодже, если человек не говорит на английском, ему будет непросто найти работу. […] Я не хотел, чтобы мои уроки были бесплатными, поэтому сказал детям, что они должны принести мне 1.5 кг «денег», но сначала им придется эти «деньги» вымыть и высушить. Я объяснил, что под «деньгами» подразумеваю пластиковый мусор, так они не только изучают английский, но и приучаются к заботе об окружающей среде».

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