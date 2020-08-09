10 августа 2020 года (28 июля по старому стилю) в народе празднуют День Смоленской иконы Божией Матери

История:

«Одигитрия» – именно так называют иначе Смоленскую икону Божией Матери – одна из самых известных и почитаемых икон на Руси.

Эта чудотворная икона появилась на Руси в 1046 году вместе с царевной Анной, дочерью греческого императора Константина IX Мономаха, которая вышла замуж за князя Всеволода Ярославича. Сын князя Владимир Мономах, после смерти отца, перенес икону в Смоленский соборный храм, где она и хранилась с 1111 года. Так и появилось ее название Смоленская икона Божией Матери.

Множество чудес совершено было ею. С ее помощью жители Смоленска сумели отразить удар одного из отрядов хана Батыя, который направлялся в их город. Услышав истовую молитву о спасении города его жителей, Богоматерь спасла Смоленск от нашествия, отправив в стан врага своего верного раба – воина Меркурия.

Чего нельзя делать 10 августа 2020 года

Строгих запретов на этот день нет, но в народе принято было не работать. И связывали это, в первую очередь, с грозами, которые не были редкостью в этот день. Люди считали, что удар молнии может стать карой вышедшему в поле на работу в этот день. Обычные же мелкие домашние дела не возбранялись.

Поверья и приметы:

Торговля в этот день была неудачной, меняться тоже было нежелательно, так как считалось, что вещь не прослужит долго.

В церкви же с раннего утра девушки молились Богоматери, прося хорошего мужа, а замужние женщины просили о счастье в семье и о появлении детей в доме.

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