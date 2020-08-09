Министр обороны США Марк Эспер заявил в эфире одного из телеканалов, что Вашингтон намерен нарастить военную группировку на границе с Российской Федерацией, сообщает ТАСС.

По словам главы американского военного ведомства, ключевые союзники по НАТО приветствуют такое решение. Однако Эспер считает, что этого мало, «друзьям» надо бы еще и раскошелиться. «Я говорил публично и в конфиденциальном порядке, что каждый должен платить минимум два процента (от ВВП на нужды обороны, ред.). Такие страны как Германия, должны платить больше. Речь идет о коллективной безопасности и коллективной ответственности за то, чтобы противостоять России и остальным», – заявил министр обороны США.

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