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Газета "Кишиневские новости"

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США хочет сдерживать Россию на немецкие деньги

09 августа
18:46 2020
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Министр обороны США Марк Эспер заявил в эфире одного из телеканалов, что Вашингтон намерен нарастить военную группировку на границе с Российской Федерацией, сообщает ТАСС.

По словам главы американского военного ведомства, ключевые союзники по НАТО приветствуют такое решение. Однако Эспер считает, что этого мало, «друзьям» надо бы еще и раскошелиться. «Я говорил публично и в конфиденциальном порядке, что каждый должен платить минимум два процента (от ВВП на нужды обороны, ред.). Такие страны как Германия, должны платить больше. Речь идет о коллективной безопасности и коллективной ответственности за то, чтобы противостоять России и остальным», – заявил министр обороны США.

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