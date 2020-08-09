В эфире телеканала UkrLife журналист Максим Кухар озвучил несколько, на его взгляд, перспективных способов победить Россию в военном противостоянии.

Один из вариантов – оснастить боеголовки старых советских ракет ядерными отходами. Этого добра на Украине хватает. Пятьсот подобного рода комплексов удержат Россию от агрессии, считает Кухар. Второй вариант – собрать под 10 тысяч крылатых ракет, которые в единичных экземплярах уже производятся. «Это будет стоить несколько десятков миллиардов долларов, но никакая Россия не нападет, потому что у президента Зеленского будет кнопка, которая отправит всю Россию в Средние века», – рассказывал в телеэфире Кухар. Впрочем, подобные рассуждения имели бы какой-то смысл, если бы у Москвы не было «ядерного щита». Также некоторые специалисты считают, что достаточно вывести из строя киевские водопровод и канализацию, для того чтобы вся Украина погрузилась в хаос.

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