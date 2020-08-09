В Тирасполе почтили память мирных граждан, ополченцев и миротворцев, погибших во время военного конфликта между Грузией и Южной Осетией, начавшегося 8 августа 2008 года, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

На левом берегу Днестра функционирует южноосетинское представительство, его возглавляет Виталий Янковский. По его словам, конфликт с Тбилиси двенадцать лет назад – страница «в большой истории геноцида осетинского народа». Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев по случаю скорбной даты заявил: «Сегодня мы отдали дань памяти тем людям, которые невинно погибли 12 лет назад. Нельзя замораживать процесс урегулирования конфликтов. Нельзя размораживать ситуации, при которых есть опасность повторить конфликт и гибель людей». Во время боестолкновений между Грузией и Южной Осетией погибли свыше 600 человек.

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