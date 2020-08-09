Нас ждет неоднозначная неделя, эмоционально перегруженная. Из-за воздействия Черной Луны на Марс все низшие побуждения и инстинкты будут разбужены, а темная сторона сознания окажется совершенно зримой. Она вывернет наружу слабости психики и неотработанные кармические задачи. Именно она – Черная Луна или Лилит – станет тем водоворотом, который будет затягивать энергию, демонстрируя искаженное отражение жизни и очень сильно тормозя движение вперед.

Придется столкнуться с крушением планов и бороться с искушениями. В то же время у самых внимательных и духовно подготовленных появится возможность разобраться в своих ошибках, понять, как их исправить, а кто-то осознает свое предназначение. Чтобы снизить агрессию, упрямство и другие негативные аспекты этого периода, найдите в себе терпение, позитив и призовите на помощь все благие намерения, на которые вы только способны. Уделите больше времени духовным аспектам на неделе с 10 по 16 августа.

ОВЕН

Для того, чтобы оставаться в форме – всё успевать и быть производительным, как всегда, – вам придется грамотно использовать свои силы, быть собранным и терпеливым. Суета и вспыльчивость отберут много энергии и снизят результативность недели. Следите за эмоциями.

ТЕЛЕЦ

Тельцу придется отказаться на неделе от грандиозных планов. Вам будет лучше уделить время краткосрочным делам, так как на дела, растянутые во времени, нужна собранность, а с этим как раз будут проблемы. Постарайтесь отключить своё упрямство, оно только усложнит жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам понадобится вся их коммуникабельность, умение быстро знакомиться и легко договариваться с важными людьми. Они смогут продвинуть свои дела далеко вперед, если будут быстро концентрироваться на проблемах и принимать верные решения. Идите к цели, отгоняя соблазны бросить все на полпути.

РАК

Раки будут меньше других подвержены воздействию Лилит. И тем не менее, им придется столкнуться и с несправедливыми оценками их действий, и с открытой неприязнью. А зная их обидчивость, совет один – не конфликтовать, не опускаться до унижений и разборок. Достоинство – ваш козырь.

ЛЕВ

Слишком высокая активность Львов и множество дел могут привести к суете и путанице. Не нужно метаться от одной задачи к другой. Четко распланируйте свой рабочий график и постарайтесь не отклоняться от него. Если засуетились, остановитесь, отдохните и вернитесь в рабочий график.

ДЕВА

Если поймаете волну позитивного настроя и удержите её, то у вас есть все шансы обойти все сложности недели без потерь. Правда, понадобится еще и стабильный эмоциональный фон. Но Девы умеют владеть собой, потому неделя может быть вполне благоприятной.

ВЕСЫ

Чтобы неделя была менее напряженной, Весы должны быть настойчивыми в принципиальных вопросах. Придется подключить всю решительность – забудьте, что это не самая сильная ваша сторона, будьте максимально активными, и тогда неделя может стать вполне результативной.

СКОРПИОН

Вот уж кому придется снизить общение до минимума, так это Скорпионам. Всю неделю их самолюбие будет страдать от укусов окружающих. Не зацикливайтесь на обидных словах в свой адрес, не опускайтесь до ссор и разборок. Постарайтесь обойти стороной споры и конфликтные ситуации.

СТРЕЛЕЦ

Чтобы продвинуть свои идеи и быть успешным на неделе, придется включить все свое обаяние и силу убеждения. Вы должны быть лучшим во всем, чтобы не просто обратить на себя внимание нужных людей, но и заполучить в своем окружении как можно больше сторонников.

КОЗЕРОГ

Используйте этот временной период для того, чтобы лучше разобраться в своих задачах и глобальных целях. Козерогам на этой неделе будут свойственны глубокомысленные размышления о жизненном пути и правильности его выбора. Стройте общие планы, не углубляясь пока в конкретику.

ВОДОЛЕЙ

Сложность для Водолеев будет заключаться в неспособности сконцентрироваться на конкретных задачах. Потому попытки реализовать себя в деловой сфере бесполезны. Упрямство не позволит идти на уступки, что привнесет сложности ещё и в личную жизнь. Стремитесь сохранять логику и четкость мыслей.

РЫБЫ

Рыбы должны следить, чтобы перепады настроения не нарушали самолично утвержденных планов. Эмоции и разум должны идти в тандеме. Активность и целеустремленность, а также уверенность в правильности выбранного пути могут дать неплохие результаты и открыть новые перспективы.

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