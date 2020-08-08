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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 августа 841 смерть от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 августа 841 смерть от инфекции
08 августа
21:21 2020
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В течение прошедшего дня, 8 августа, зарегистрированы еще 6 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 71-летняя женщина из Кишинева, 62-летний мужчина из Сорокского района, 90-летняя женщина из Кишинева, 63-летняя женщина из Кишинева, 66-летний мужчина из района Дрокия, 69-летний мужчина из района Рышкань. На вечер 8 августа 19100 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 841 человек умер от инфекции.

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