В течение прошедшего дня, 8 августа, зарегистрированы еще 6 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 71-летняя женщина из Кишинева, 62-летний мужчина из Сорокского района, 90-летняя женщина из Кишинева, 63-летняя женщина из Кишинева, 66-летний мужчина из района Дрокия, 69-летний мужчина из района Рышкань. На вечер 8 августа 19100 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 841 человек умер от инфекции.

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