На сегодняшний день в стране 19100 человек прошли лечение и 841 умер от инфекции COVID-19. На 8 августа в Молдове подтверждено 27443 случая заражения новым коронавирусом, из которых 1610 – в Приднестровье. Состояние здоровья 434 инфицированных – тяжелое (в том числе 33 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1174 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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