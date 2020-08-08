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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: вечер 8 августа 19100 человек излечились

Хроника COVID-19 в Молдове: вечер 8 августа 19100 человек излечились
08 августа
21:21 2020
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На сегодняшний день в стране 19100 человек прошли лечение и 841 умер от инфекции COVID-19. На 8 августа в Молдове подтверждено 27443 случая заражения новым коронавирусом, из которых 1610 – в Приднестровье. Состояние здоровья 434 инфицированных – тяжелое (в том числе 33 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1174 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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