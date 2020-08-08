По распоряжению президента Армена Саркисяна, на территории Армении ограничено вещание зарубежных телеканалов.

Это решение глава государства объяснил «заботой о всеобщем праве граждан на достоверную информацию и высказывание собственного мнения». Иностранные каналы можно будет транслировать только при наличии специального межгосударственного договора. Аналитики предполагают, что запрет появился из-за того, как освещается на российских телеканалах возобновление боевых действий между Арменией и Азербайджаном.