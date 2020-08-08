Воскресенье, 9 августа 2020, 03:35

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Ереван ограничивает вещание российских телеканалов

08 августа
20:21 2020
Версия для печати

По распоряжению президента Армена Саркисяна, на территории Армении ограничено вещание зарубежных телеканалов.

Это решение глава государства объяснил «заботой о всеобщем праве граждан на достоверную информацию и высказывание собственного мнения». Иностранные каналы можно будет транслировать только при наличии специального межгосударственного договора. Аналитики предполагают, что запрет появился из-за того, как освещается на российских телеканалах возобновление боевых действий между Арменией и Азербайджаном.  

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,60+0,97%
EUR19,57+0,97%
GBP21,67+1,00%
UAH0,60+0,71%
RON4,04+0,97%
RUB0,23+0,97%

Курсы валют в MDL на 08.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд