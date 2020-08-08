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Газета "Кишиневские новости"

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Зеленский съездил на фронт выпить и закусить

08 августа
16:01 2020
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Во время поездки вдоль линии разграничения сил, воюющих в Донецкой области, президент Владимир Зеленский тесно общался с бойцами, сообщает издание «Страна»

Беседуя с представителями средств массовой информации, глава государства рассказал, что он ночевал в доме, где располагались военнослужащие Объединенных сил. Зеленский заверил журналистов – в его окружении не наблюдается пораженческих настроений. «Никто ничего не собирается сдавать. У нас сильная, мощная армия. Вместе поели, пообщались. Кормят наших очень мощно. Я даже удивлен, что военные в хорошей форме, я не смог съесть весь объем пищи. Это очень много: как говорится “первое, второе и компот”. Все было: печенье, вафли. Чтобы понять все, что происходит, надо говорить с военными, надо говорить с гражданскими, надо с людьми жить, скажу откровенно – иногда выпить, чтобы совсем было все откровенно», – делился своими впечатлениями Зеленский.

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