Во время поездки вдоль линии разграничения сил, воюющих в Донецкой области, президент Владимир Зеленский тесно общался с бойцами, сообщает издание «Страна»

Беседуя с представителями средств массовой информации, глава государства рассказал, что он ночевал в доме, где располагались военнослужащие Объединенных сил. Зеленский заверил журналистов – в его окружении не наблюдается пораженческих настроений. «Никто ничего не собирается сдавать. У нас сильная, мощная армия. Вместе поели, пообщались. Кормят наших очень мощно. Я даже удивлен, что военные в хорошей форме, я не смог съесть весь объем пищи. Это очень много: как говорится “первое, второе и компот”. Все было: печенье, вафли. Чтобы понять все, что происходит, надо говорить с военными, надо говорить с гражданскими, надо с людьми жить, скажу откровенно – иногда выпить, чтобы совсем было все откровенно», – делился своими впечатлениями Зеленский.