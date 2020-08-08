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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове Центр подготовки полицейских получил инвентарь из США

08 августа
16:01 2020
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Центр подготовки, действующий в составе Академии полиции, получил от США в рамках проекта «Реформа правовых институтов РМ» партию экипировки на 73 тысячи долларов, сообщает Инфотаг

Из-за океана молдавские правоохранительные органы получили: тренировочные шлемы, бронежилеты, металлоискатели, манекены на которых можно отрабатывать приемы задержания правонарушителей. На церемонии вручения помощи генеральный секретарь МВД Янош Ерхан сказал: «Мы рады, что благодаря совместным проектам у нас уже есть хорошие результаты, и эти специальные средства повысят качество профессиональной подготовки наших сотрудников, которые проходят подготовку в центре. Благодарим посольство США и программу развития ООН за их поддержку, и надеемся на продолжение проекта».

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