8 августа 2020 года (26 июля по старому стилю) в народе чтят память святого Ермолая Никомидийского

История:

Никомидийские мученики – много их было, пострадавших за веру. Никомидией в IV веке правил Максимилиан, правитель жестокий, фанатично преданный языческим богам. Однажды в 302 г. христиане собрались в церкви Никомидии. Максимилиан потребовал от них жертвы языческим богам, но христиане ответили ему отказом. И тогда храм был сожжен вместе с людьми, пришедшими туда. Двадцать тысяч христиан пострадали тогда за веру, и только Ермолаю, Ермиппу и Ермократу удалось спастись из горящего храма.

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Учили они ближних вере Христовой недалеко от Никомидии. Однажды Ермолаю повстречался молодой язычник, которому он стал разъяснять, что языческие верования ложны. Юноша, а им оказался тот, кого в будущем назовут святым мучеником Пантелеймоном, принявший учения Ермолая, вскоре был схвачен язычниками. А за ним были взяты и все трое учителей веры Христовой. Они отказались отречься от Христа даже под страхом смерти. И тогда Максимилиан вынес им смертный приговор.

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Чего нельзя делать 7 августа 2020 года

Женщинам в этот день не разрешалось работать в поле, под запретом было шитье и вязание – считалось, что та, что ослушается, будет несчастна в браке.

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Поверья и приметы:

В этот день начинался сбор яблок, но есть их было запрещено до яблочного спаса, продолжался начатый накануне сбор картофеля.

На Ермолая, считалось, что обильная утренняя роса омоет травы и напитает силой, так что к обеду лекарственные травы активно собирали и сушили.

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