Критика власти – это норма для оппозиции, но важно предлагать альтернативу, как это делала в свое время ПСРМ. А огульные бездоказательные обвинения чуть ли не в самом появлении пандемии способны лишь вызвать смех. Тут уж недалеко и до претензий из-за глобального потепления и таяния ледников, которые могли спровоцировать засуху в нашей стране, с иронией написал в соцсети председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

«Если следовать их логике, Кишинёв виноват в том, что страны мира закрыли границы, что в Восточной Европе сейчас говорят о второй волне пандемии. Молдавские власти, если верить обвинениям оппозиции, виновны во всемирном падении экономики – крупнейшем за последние 100 лет. И жертвы взрыва в Бейруте – тоже вина руководства Молдовы. Мы бы ничуть не удивились, если бы оппозиция обвинила действующие власти в том, что огромная чёрная дыра движется к нашей галактике, поглощая всё на своём пути и ставя под опасность нашу солнечную систему. Шутки шутками, но действия оппозиции вписываются в эту логику, которая заключается в отсутствии всякой логики», – подчеркнул Фуркулицэ.

Жаль, что оппозиция вместо реальной помощи в острый кризисный период эпидемии и засухи делает все, чтобы страна вновь оказалась в хаосе, используя дешевые популистские трюки с идеями о выделении денег для агросектора, транспортников или учителей, полагает лидер фракции социалистов.

«Как будто у оппозиции в распоряжении бюджет США, а не нашей страны, пострадавшей от кризиса, как и все остальные страны. Подливать масло в огонь и заниматься чрезмерным популизмом – их любимое занятие. Они провоцируют и организовывают, часто будучи в тени, протесты – с комбатантами, аграриями, перевозчиками или в парке развлечений в Оргееве», – пояснил он.

Корнелиу Фуркулицэ уверен, что, несмотря на сложнейшую обстановку, кабмин Кику держит ситуацию под контролем. Об этом свидетельствуют факты: зарплаты и пенсии выдаются без задержек, предпринимателям и владельцам патентов оказывается конкретная помощь. Медикам увеличены зарплаты, по всей стране полным ходом идут масштабные работы по ремонту дорог. А ведь граждане не забыли, как в период правительства Санду поднимались цены на электроэнергию, росли налоги и сборы, а национальные программы были остановлены.

«Уверены, что, несмотря на все трудности, мы преодолеем все проблемы и окажем дополнительную помощь гражданам. А если оппозиция не хочет помогать – пусть хотя бы не мешает», – написал в заключение Корнелиу Фуркулицэ.