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Газета "Кишиневские новости"

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Если летите из Бельгии, отпуск в Великобритании Вам не светит

Если летите из Бельгии, отпуск в Великобритании Вам не светит
07 августа
15:31 2020
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По заявлению Великобритании, они «не побоятся» расширить список стран обязательных к прохождению карантина, дабы обеспечить полную безопасность здоровья своих граждан, сообщают Sky News.

Нельзя исключать возможности срыва отпуска во время пандемии коронавируса. Приезжающие в Великобританию из Бельгии, Багамских островов и Андорры обязаны находиться в изоляции в течение двух недель. В Бельгии наблюдается самый высокий процент заболевших по Европе – 49 человек на 100 000.

Решение Великобритании принято на фоне очередной вспышки заражений во Франции. В прошедшую среду Франция зарегистрировала самое высокое число заражений за сутки – 1695 новых случаев.

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