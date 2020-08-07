По заявлению Великобритании, они «не побоятся» расширить список стран обязательных к прохождению карантина, дабы обеспечить полную безопасность здоровья своих граждан, сообщают Sky News.

Нельзя исключать возможности срыва отпуска во время пандемии коронавируса. Приезжающие в Великобританию из Бельгии, Багамских островов и Андорры обязаны находиться в изоляции в течение двух недель. В Бельгии наблюдается самый высокий процент заболевших по Европе – 49 человек на 100 000.

Решение Великобритании принято на фоне очередной вспышки заражений во Франции. В прошедшую среду Франция зарегистрировала самое высокое число заражений за сутки – 1695 новых случаев.

Читайте также: Каким знакам зодиака чаще других улыбается Фортуна

Для каких знаков зодиака развод – это не конец, а начало новой жизни