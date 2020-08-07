«Чудеса» в декларации о доходах ещё одного депутата ПДС – Владимира Боли

Официально семья избранника владеет машиной стоимостью всего 10 тысяч леев, однако, предоставляя автомобиль в аренду, жена депутата заработала почти полмиллиона леев. К таким выводам после тщательного анализа документа пришла депутат Партии социалистов Марина Радван, сообщает aif.md. «В 2019 году Боля указал, что владеет автомобилем марки Honda 2007 года выпуска стоимостью 10 тысяч леев. Однако, анализируя данные, представленные в декларации о доходах и интересах, поданные в ЦИК и НОН в период с 2017 по 2019 годы, мы узнаём, что жена депутата ПДС заработала 400 тысяч леев за сдачу в аренду машины фирме SRL Concept, где она работает главным бухгалтером. То есть, доход в 40 раз превышает стоимость машины. В то же время зарплата жены депутата в целом составила 149907.96 лея или в 2,6 раза меньше, чем плата за аренду автомобиля. Это может быть расценено как исключение в течение 2017-2019 годов из оборота финансовых средств с целью уклонения от уплаты налогов», – отметила Радван. Обнаружила она и другие несоответствия, в связи с чем депутат ПСРМ обратилась в Национальный орган по неподкупности для инициирования проверки.

Читайте также: Каким знакам зодиака чаще других улыбается Фортуна

Для каких знаков зодиака развод – это не конец, а начало новой жизни