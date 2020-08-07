Ренато Усатый, председатель «Нашей Партии», склонный к театральным жестам, заявил, что объявит о своем участии/неучастии в предстоящих президентских выборах в качестве кандидата в День независимости, 27 августа.

По словам лидера партии, пандемия коронавируса – не причина для того, чтобы переносить предвыборную кампанию на следующий год. «За неделю в социальных сетях появились тысячи видео в поддержку моего участия в выборах президента. Я благодарен всем – от Липкан до Вулканешт, благодарю представителей диаспоры. Мы вместе примем решение 27 августа, в День независимости. Мы примем решение не для того, чтобы участвовать, а для того, чтобы победить», – заявил Усатый.

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