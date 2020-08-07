«Европейцы» Санду и Канду не поддержали посла Михалко. Голоса Шора оказались важнее денег и принципов ЕС, написал в авторском комментарии депутат ПСРМ Богдан Цырдя

«Вчера партия Шор – партнер Канду и Санду, провела митинг у посольства ЕС. Потребовали отзыв посла Михалко, обвинили в давлении на суд, заявили, что Илан Шор -кристально честный гражданин. Такой же честный, как и Владимир Плахотнюк.

А вот посол – не совсем честный, раз требует посадить Шора.

Посла Михалко поддержали только послы Франции и Польши.

Но суть в другом. Промолчали Санду и Канду – партнеры Шора.

Голоса Шора оказались важнее денег и принципов ЕС.

Оно и понятно. Зачем им деньги ЕС, когда платит Сорос?

PS. Хотя мы и критикуем посла Михалко, в данном случае выражаем ему респект и уважуху. Вор должен сидеть в тюрьме. А Шор – вор», – написал в заключение Цырдя.

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