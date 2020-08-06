С момента избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году, Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС) оформил около 400 исков против администрации Трампа. Об этом сообщают Associated Press.

На следующий же день после избрания Трампа президентом США в ноябре 2016 года АСЗГС опубликовало на своем сайте сообщение «Увидимся в суде». Лично президент никак не противостоял действиям АСЗГС. Таким образом на сегодняшний момент было оформлено приблизительно 400 исковых заявлений против администрации Трампа, многие из которых были удовлетворены.

Среди побед АСЗГС является удовлетворение Верховным судом США требования об исключении вопроса о гражданстве из общего списка для переписи населения 2020 года, а также запрет практики по разделению детей-мигрантов от родителей.

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