Мексиканский штат Оахака запретил продажу джанк-фуда (вредная пища) и газированных напитков несовершеннолетним в попытке снизить количество случаев ожирения и диабета среди детей, сообщают ВВС.

Исследования Организации экономического сотрудничества и развития показали, что около 73% населения Мексики страдает от ожирения. Оахака – первый из штатов Мексики принял радикальные меры для борьбы с ожирением и диабетом, ставшие настоящей национальной трагедией. Теперь в штате запрещена продажа джанк-фуда или вредной пищи наподобие чипсов, фаст-фуда и разнообразных сладких газированных напитков, несовершеннолетним.

Нарушившим новый закон штата Оахака будет грозить штраф и возможное закрытие торговой точки. Решение о принятии столь радикальных мер последовало за тем, как число смертей в Мексике от Covid-19 приблизилось к отметке в 50 000. Мексика занимает третье место в мире по числу смертей от коронавируса, сразу после США и Бразилии. Эксперты утверждают, что излишний вес может стать причиной возникновения осложнений при протекании коронавируса и даже вызвать смерть.

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