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Газета "Кишиневские новости"

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В Финляндии машины будут заправлять биогазом из коровьего навоза

В Финляндии машины будут заправлять биогазом из коровьего навоза
06 августа
19:21 2020
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Первая АЗС начнет работать уже до конца нынешнего года

Компания «Valio» – всемирно известный производитель молочных продуктов из Финляндии. В ее собственности – почти две сотни ферм по всей стране. С 2005 года здесь начали вырабатывать из коровьего навоза биогаз, благодаря чему предприятия обеспечивались тепло- и электроэнергией. Сегодня станциями по переработке биосырья в топливо оснащены все фермы «Valio».

В нынешнем году биогазом начнут заправлять автомобили по перевозке молока на одной из ферм, а в городке Хаапавеси появится заправочная станция для всех желающих, сообщает gazeta.ru.

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