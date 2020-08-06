Первая АЗС начнет работать уже до конца нынешнего года

Компания «Valio» – всемирно известный производитель молочных продуктов из Финляндии. В ее собственности – почти две сотни ферм по всей стране. С 2005 года здесь начали вырабатывать из коровьего навоза биогаз, благодаря чему предприятия обеспечивались тепло- и электроэнергией. Сегодня станциями по переработке биосырья в топливо оснащены все фермы «Valio».

В нынешнем году биогазом начнут заправлять автомобили по перевозке молока на одной из ферм, а в городке Хаапавеси появится заправочная станция для всех желающих, сообщает gazeta.ru.

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