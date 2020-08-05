Луна в Рыбах. В этот день неплохо бы встретиться с друзьями

Тайны Луны уже много лет не дают покоя жителям нашей планеты. А все непознанное и таинственное бесконечно притягивает. Кто-то не верит в то, что ночное светило хоть как-то влияет на жизнь на земле, а кто-то истово верит и строит каждый свой день, сверяясь с Лунным календарем.

Что же готовит нам царица ночи 6 августа?

День вполне благоприятный – обостренная интуиция поможет решить ряд вопросов, которые давно ждали успешного завершения, и подскажет, кто из коллег стал волком в овечьей шкуре и есть ли враги в стане друзей. Присмотритесь, и вам все станет ясно. Результативными будут переговоры с начальством. А из груды скопившихся дел выберите те, которые хватит сил довести до успешного финала к концу недели. Если таких нет, то выполняйте ежедневную рутинную работу. В этот день неплохо бы встретиться с друзьями и провести вечер в приятной компании. Можно также устроить романтическое свидание.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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