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Газета "Кишиневские новости"

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Премьер Кику уличил Майю Санду в лицемерии

05 августа
22:26 2020
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Глава кабмина Ион Кику напомнил, что судно, которое якобы перевозило взрывчатые вещества в Бейрут, было зарегистрировано в Республике Молдова в 2012 году, в период так называемой «истории успеха», когда Майя Санду была членом правительства Влада Филата.

Так Кику ответил Санду на ее обвинения в адрес нынешних властей в регистрации этого судна «в обмен на взятку».

“Корабль Rhosus (IMO 8630344) был зарегистрирован в Государственном реестре судов 23.02.2012 года, то есть во время «истории успеха», также написанной этой леди … По состоянию на 23.02.2014 судно больше не находилось под флагом Республики Молдова и было принудительно исключено из Государственного реестра судов Республики Молдова. Я призываю лицемеров, которые не упускают ни одной возможности опорочить страну, хотя бы немного постыдиться», – написал Ион Кику.

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