Глава кабмина Ион Кику напомнил, что судно, которое якобы перевозило взрывчатые вещества в Бейрут, было зарегистрировано в Республике Молдова в 2012 году, в период так называемой «истории успеха», когда Майя Санду была членом правительства Влада Филата.

Так Кику ответил Санду на ее обвинения в адрес нынешних властей в регистрации этого судна «в обмен на взятку».

“Корабль Rhosus (IMO 8630344) был зарегистрирован в Государственном реестре судов 23.02.2012 года, то есть во время «истории успеха», также написанной этой леди … По состоянию на 23.02.2014 судно больше не находилось под флагом Республики Молдова и было принудительно исключено из Государственного реестра судов Республики Молдова. Я призываю лицемеров, которые не упускают ни одной возможности опорочить страну, хотя бы немного постыдиться», – написал Ион Кику.

Читайте также: Что обещают звезды всем знакам зодиака на неделе с 3 по 9 августа

Каким знакам зодиака чаще других улыбается Фортуна