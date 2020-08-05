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Газета "Кишиневские новости"

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Рокер Нил Янг подал в суд на президента США

Рокер Нил Янг подал в суд на президента США
05 августа
22:16 2020
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Канадская рок-звезда Нил Янг наконец-то подал в суд на президента США Дональда Трампа за неоднократное использование в своих предвыборных компаниях его песен, передают ВВС.

Певец и гитарист заявляет, что Трамп нарушает авторское право и злостно уклоняется от ответственности. Янг выступил против использования своих песен Rockin’ in the Free World и Devil’s Sidewalk в том, что он назвал «антиамериканская компания равнодушия и ненависти».

Янг неоднократно возмущался по поводу использования его композиций Трампом в компании 2015 года, однако был проигнорирован. Певец, ныне официально гражданин США, требует возмещение ущерба в размере $ 150 000 за каждый случай нарушения авторского права. Это включает в себя выступление Трампа в Оклахоме в июне и его приезд на гору Рашмор в июле. Офис Трампа еще не выступил с официальным заявлением по этому поводу.

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