К вечеру 5 августа в Молдове зарегистрированы 408 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 3 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2058, из них первичных – 1562, а повторных 496.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 26222 человека.

Из 408 новых случаев на сегодняшний день 22 – это медицинские работники, в том числе: врачи -1, медсестры – 20, вспомогательный персонал -1.

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