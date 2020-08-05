Среда, 5 августа 2020, 23:15

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: вечер 5 августа 18418 человек излечились

Хроника COVID-19 в Молдове: вечер 5 августа 18418 человек излечились
05 августа
21:06 2020
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 18418 человек прошли лечение и 823 умерли от инфекции COVID-19. На 5 августа в Молдове подтверждено 26222 случая заражения новым коронавирусом, из которых 1572 – в Приднестровье. Состояние здоровья 442 инфицированных – тяжелое (в том числе 38 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1160 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

Читайте также: Что обещают звезды всем знакам зодиака на неделе с 3 по 9 августа

Каким знакам зодиака чаще других улыбается Фортуна

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,44–0,60%
EUR19,50–0,19%
GBP21,56–0,35%
UAH0,59–0,16%
RON4,03–0,18%
RUB0,23+0,07%

Курсы валют в MDL на 05.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд