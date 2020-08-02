Компания Facebook заявила, что была вынуждена заблокировать несколько аккаунтов своей соцсети, контролируемых сторонниками президента Бразилии Жаира Болсонару, передают Reuters.

Постановлением Федерального верховного суда Бразилии от мая текущего года Facebook должен был перманентно блокировать 12 аккаунтов сторонников Жаира Болсонару, замешанных в распространении фальшивых новостей. Компания, однако, заблокировала указанные аккаунты только внутри Бразилии, доступ к ним оставался открытым для зарубежных IP адресов. Пятничным решением суда Бразилии Facebook оштрафовали на $ 367 710 за неисполнение предыдущего решения.

Представители Facebook заявили, что принятые меры были «излишни» и нарушают «свободу самовыражения за пределами юрисдикции Бразилии», однако заблокировали аккаунты для доступа всех стран.

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