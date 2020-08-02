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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы посетил виноградники знаменитого комбината Крикова

Президент Молдовы посетил виноградники знаменитого комбината Крикова
02 августа
15:56 2020
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В аграрном хозяйстве площадью 200 гектаров, поставляющем виноград главному молдавскому международному бренду, работают 70 человек.

Глава государства напомнил, что не имеющий аналогов по масштабу подземный город был основан в 1952 году, а комбинат имеет богатую сырьевую базу и чтит старинные традиции виноделия.

Предприятие завоевало более 200 золотых и серебряных медалей, сотни дипломов на всевозможных международных конкурсах. Комбинат является первым и единственным предприятием, получившим высшую награду Молдовы – Орден Республики. Кроме того, он объявлен национально-культурным достоянием страны.

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