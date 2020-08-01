После вынужденного перерыва в долгие пять месяцев в Японии возобновил свою работу театр кабуки! Об этом сообщают Reuters.

Кабуки – традиционный японский театр, представляющий синтез пения, танца и драмы, коренным образом вошел в культуру страны, но отправился на незапланированные каникулы из-за коронавируса. Теперь же выступления возвращаются с музыкантами в масках и актерами, соблюдающими правила социального дистанцирования на сцене.

Легендарный токийский театр Кабукидза сократил число посадочных мест в зале ровно в половину. Посетители обязаны приходить в масках, на входе будут проверять температуру, а между актами зал будут стерилизовать.

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