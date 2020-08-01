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Газета "Кишиневские новости"

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В Кишиневе предстоят масштабные работы по реабилитации реки Бык

01 августа
22:41 2020
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Генпримар столицы Ион Чебан провел рабочую встречу с представителями офиса ЕБРР в Республике Молдова, в которой также приняли участие инженеры из Лондона в области дорожной инфраструктуры.Обсуждались механизмы и варианты крупномасштабного проекта по комплексной реабилитации реки Бык.«Мы также говорили о других инфраструктурных проектах для Кишинева, в числе которых мосты, дороги и завершение программы, связанной с твердыми отходами»,- написал в соцсетях по итогам встречи Ион Чебан.

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