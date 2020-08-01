Он будет сделан из переработанных материалов

К Концу нынешнего года власти Роттердама обещают жителям города новый мост. Он призван заменить свой деревянный аналог, прослуживший уже сорок пять лет.

Новый мост, длина которого составит шесть с половиной метров, напечатают на 3D-принтере, причем из переработанных материалов, то есть вторичного сырья. Инженеры рассчитывают, что это экологически чистое сооружение прослужит до конца нынешнего века. За состоянием конструкции будут наблюдать специальные цифровые датчики и передавать информацию на пункт слежения.

Когда мост отработает свое, материалы, из которых он изготовлен, будут пригодны для новой переработки и повторного использования, сообщает РИА «Новости».

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