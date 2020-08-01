Суббота, 1 августа 2020, 19:26

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

В Нидерландах на 3D-принтере напечатают новый мост

В Нидерландах на 3D-принтере напечатают новый мост
01 августа
18:41 2020
Версия для печати

Он будет сделан из переработанных материалов

К Концу нынешнего года власти Роттердама обещают жителям города новый мост. Он призван заменить свой деревянный аналог, прослуживший уже сорок пять лет.

Новый мост, длина которого составит шесть с половиной метров, напечатают на 3D-принтере, причем из переработанных материалов, то есть вторичного сырья. Инженеры рассчитывают, что это экологически чистое сооружение прослужит до конца нынешнего века. За состоянием конструкции будут наблюдать специальные цифровые датчики и передавать информацию на пункт слежения.

Когда мост отработает свое, материалы, из которых он изготовлен, будут пригодны для новой переработки и повторного использования, сообщает РИА «Новости».  

Читайте также: Жизнь 4 знаков зодиака изменят выходные 1-2 августа

Что принесет нам Обезьяна – хозяйка августа по китайскому календарю

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,540,00%
EUR19,490,00%
GBP21,650,00%
UAH0,600,00%
RON4,030,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 01.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд