Способ нашли ученые из США и Сингапура

Инфракрасная камера, или тепловизор, реагирует на температуру различных объектов. Но исследователи из Калифорнийского университета и Национального университета Сингапура придумали, как можно сделать такие приборы слепыми.

В ходе экспериментов специалисты выяснили, что, если покрыть объекты вольфрамом и диоксидом ванадия, их уже не замечают тепловизоры.

По мнению авторов исследования, их открытие может оказаться очень полезным в сфере обороны, пишет портал «Инфореактор».

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