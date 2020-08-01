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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Инфракрасные камеры можно обмануть

Инфракрасные камеры можно обмануть
01 августа
17:56 2020
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Способ нашли ученые из США и Сингапура

Инфракрасная камера, или тепловизор, реагирует на температуру различных объектов. Но исследователи из Калифорнийского университета и Национального университета Сингапура придумали, как можно сделать такие приборы слепыми.

В ходе экспериментов специалисты выяснили, что, если покрыть объекты вольфрамом и диоксидом ванадия, их уже не замечают тепловизоры.

По мнению авторов исследования, их открытие может оказаться очень полезным в сфере обороны, пишет портал «Инфореактор».

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