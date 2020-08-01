Известный астролог назвала 4 знака зодиака, которым необыкновенно повезет в день Полнолуния 3 августа

Близнецы

3 августа уникальная возможность вывести свою жизнь на совершенно новый уровень представится Близнецам. Но одной удачи здесь будет недостаточно. Для достижения желаемого результата понадобятся аккуратность и внимательность в работе, так как досадные оплошности придется исправлять – а это потерянное время. Близнецы – личности творческие, потому, если возьмутся за сложные проекты и покриативят, имеют все шансы подняться на новую высоту в профессиональном плане, со всеми вытекающими приятными последствиями.

Лев

3 августа только от Льва зависит, что принесет представителю этого знака Полнолуние – либо грудь в крестах, либо голова в кустах. День будет для Льва сложным, с большим объёмом работы. Если венценосный знак забудет на минуточку о своей короне и засучив рукава разгребет Авгиевы конюшни, то путь его к будущим победам будет легким и светлым. Если же лень возьмет верх, и ответственность ляжет на чужие плечи, то о почестях и достатке можно не мечтать.

Дева

Вот уж для кого 3 августа станет суперудачным днем, так это для Девы. Счастливые шансы и реальные возможности посыплются, как из рога изобилия. Дева прекрасно понимает, что только ответственный и скрупулезный подход к работе может дать максимально благоприятный конечный результат. Дева – прекрасный переговорщик, и удачно проведенная деловая встреча заложит основу лидерства представителя знака и закрепит за ним статус эксперта.

Скорпион

Судьбоносным может стать 3 августа для Скорпиона. Но представители этого знака Полнолуние видят в темном цвете, потому не способны разглядеть яркие возможности этого дня. Отбросьте предрассудки! Вы просто не можете до конца оценить свои силы. Вы генерируете массу гениальных идей! Именно они выведут вас на совершенно новый уровень жизни и подарят возможность стать первым. Если вы не изменитесь, то упустите все шансы, подаренные вам Судьбой.