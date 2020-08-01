Андрей Нэстасе, распорядившийся установить в здании Министерства внутренних дел распятие, не нарушил тем самым законодательство, такое решение принял Кишиневский суд.

Он отменил заключение Совета по предотвращению и ликвидации дискриминации, обеспечению равенства, обязавшее Нэстасе убрать крест и публично извиниться. Такое решение было принято на основе обращения одного из сотрудников МВД. Будучи главой министерства, при установке распятия Нэстасе объявил, что его подчиненные являются «христианской армией», сообщил жалобщик. По мнению анонима, таким образом были нарушены права полицейских, которым навязывали религиозные догмы.

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