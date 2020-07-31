Астролог Тамара Глоба предсказала переломный момент в первые августовские выходные (1-го и 2-го) для четырех знаков

Сильные Близнецы

Резкими виражами на дороге жизни представителей этого знака не удивишь. Они, как пионеры, всегда готовы! В работе Близнецы всегда стараются идти по облегченному пути, но только не сейчас. Придется собраться и подготовиться к выполнению сложных задач. Ответственность, которую придется взять на себя, сформирует новые привычки и сильные качества характера, которые со временем вытеснят слабые черты, тормозящие движение вверх.

Упорные Весы

Правильно выбранная линия поведения выведет на самую короткую дорогу к лучшей жизни. Серьезная работа – вот к чему нужно подготовиться. Максимальное упорство для достижения лучшего результата, ведь вам представится возможность поработать на перспективу. Немного терпения, и Удача войдет в вашу жизнь надолго. Но помните: никакого риска, никаких сомнительных авантюр, никаких быстрых и легких заработков!

Эмоциональный Скорпион

Карьера – вот где произойдут радикальные перемены! В эти выходные вам придет понимание того, что и как нужно в жизни менять. В последнее время вы часто позволяли эмоциям брать верх. На это уходило много сил. Пришла пора понять и принять свои ошибки. Сконцентрируйтесь на работе – вы можете сделать гораздо больше. У вас есть перспективы! И перестаньте видеть в коллегах врагов – чуть больше дружелюбия, и их опыт станет вам подспорьем.

Уверенный Водолей

Эти выходные откроют путь к новому опыту и знаниям, очень необходимым на новом этапе жизни. В вас заложен огромный внутренний потенциал, и, чтобы его раскрыть, нужно сильное желание и непоколебимая уверенность в своих силах. Пришла пора браться за решение сложных и необычных задач. Поначалу будет дискомфорт, но он быстро сменится наработанным опытом. Отбросьте все страхи и сомнения – смело выходите на дорогу, ведущую к мечте!