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Газета "Кишиневские новости"

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Тайцзицюань поможет укрепить дух и тело в период пандемии

31 июля
20:56 2020
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Китайская нация всегда была известна своими крепкими традициями, народной медициной и боевыми искусствами. И без того популярное на родине таичи или тайцзицюань сегодня приобретает известность и за пределами Китая!

Тайцзицюань, что буквально переводится, как «кулак Великого Предела», является одним из подвидов боевого искусства ушу, и, сродни любому боевому искусству, несет в себе глубокую философию. В период истерики, охватившей весь мир, из-за пандемии, всем сильно не хватает равновесия и душевного спокойствия. Китайские мастера утверждают, что оздоровительная гимнастика тайчи поможет сконцентрироваться на собственном организме, отбросив лишние переживания прочь.

Спокойное, преисполненное мудрости искусство концентрируется на ощущении себя, своего тела в жизненном потоке окружающей среды. Это способ активной медитации, активно практикуемый в Китае. Молодые и пожилые люди собираются небольшими группами в парках, на природе, все, как один, повторяя движения учителя. Возросший интерес западной публики к такому неспешному познанию природы и своего тела в период глобальной изоляции вполне понятен.

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